Brände : 250.000 Euro Schaden bei Dachstuhlbrand in Groß Mohrdorf

Bei einem Dachstuhlbrand in Groß Mohrdorf ist nach ersten Schätzungen ein Schaden von ungefähr 250.000 Euro entstanden.

Groß Mohrdorf | Ein Zeuge hatte die Flammen bemerkt und den Notruf gewählt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Bewohner des Mehrfamilienhauses brachten sich rechtzeitig in Sicherheit. Durch das Feuer und den Rauch wurde niemand verletzt. Allerdings erlitt eine Frau am Samstagabend einen Schock. Sie kam in eine Klinik. Die Löscharbeiten im Landkreis Vorpomme...

