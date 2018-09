Film : 250 000 Euro zusätzlich für Filmförderung in diesem Jahr

Für die Filmförderung stehen in diesem Jahr nach Angaben der Staatskanzlei erstmals 250 000 Euro aus dem Strategiefonds des Landes zur Verfügung. Die Mittel kommen zu den bisher eingestellten 215 000 Euro aus der kulturellen Filmförderung hinzu, sagte die Geschäftsführerin des Filmbüros MV in Wismar, Sabine Matthiesen, am Donnerstag. Anträge auf Förderung können demnach bis zum 21. September an das Filmbüro gestellt werden. Die Fördergrundsätze seien verändert worden. Die Entscheidung, welche Projekte gefördert werden, soll eine Jury im November treffen. Das Geld müsse nicht mehr in diesem Jahr ausgegeben werden.

von dpa

13. September 2018, 17:03 Uhr

Antragsberechtigt sind demnach in Mecklenburg-Vorpommern ansässige Filmhersteller. Auswärtige Produzenten können zugelassen werden, wenn mit dem Filmprojekt ein herausragender kulturwirtschaftlicher Beitrag für das Land Mecklenburg-Vorpommern geleistet wird. «Es gibt viele großartige Filmprojekte. Wir wollen die Besten unterstützen», sagte der Chef der Staatskanzlei, Staatssekretär Reinhard Meyer.

Die Fördergrundsätze für die sogenannte kulturwirtschaftliche Filmförderung sollen zunächst nur für das laufende Jahr gelten. Ziel sei es, neue Strukturen für die Filmförderung zu schaffen. «Wenn die neuen Strukturen stehen, müssen auch die Fördergrundsätze noch einmal überprüft werden», sagte Meyer.