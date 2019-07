Brände : 2500 Schweine verenden bei Brand einer Mastanlage

Erneut Großeinsatz für Feuerwehren im Landkreis Ludwigslust-Parchim. Ein Schweinestall steht in Flammen. Tausende Tiere verenden.

von dpa

22. Juli 2019, 18:30 Uhr

Beim Brand in einer Schweinemastanlage am Montag bei Kolbow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ist fast die Hälfte der dort untergebrachten 6000 Tiere verendet. Das Unternehmen gehe vom Tod von etwa 2500 Schweinen aus, sagte Landrat Stefan Sternberg (SPD), der den Brandort am Mittag besuchte. Drei der fünf Ställe seien in Mitleidenschaft gezogen worden. Betreiber der Anlage ist das Agrarunternehmen Hopman Schweinemast GmbH, das mehrere Ställe in der Region unterhält, am Montag aber nicht für eine Stellungnahme erreichbar war.

Das Feuer war am frühen Morgen in den abseits vom Dorf gelegenen Stallungen ausgebrochen. Rund 100 Einsatzkräfte von elf Feuerwehren umliegender Ortschaften waren an der Brandbekämpfung beteiligt. Die Flammen seien gegen Mittag weitgehend gelöscht gewesen, teilte ein Polizeisprecher mit. Rund 3500 Tiere hätten zuvor durch Einsatzkräfte und Helfer ins Freie gebracht werden können und überlebten.

Für eine rund 200 Meter vom Brandort entfernte Biogasanlage habe keine Gefahr für ein Übergreifen des Feuers bestanden. Ein Feuerwehrmann sowie ein Mitarbeiter des Betriebes erlitten nach Polizeiangaben bei dem Löscheinsatz Rauchvergiftungen und wurden ins Krankenhaus gebracht.

Zur Höhe des Gesamtschadens gab es noch keine konkreten Angaben, doch müsse mit mehreren Hunderttausend Euro gerechnet werden, hieß es von der Polizei. Unklar blieb zunächst auch die Brandursache. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen. Im Zuge der Löscharbeiten wurde die Landesstraße 081 zeitweilig voll gesperrt.

In den Ställen waren den Angaben zufolge Schweine vom Ferkelalter bis hin zu schlachtreifen Tieren untergebracht. Mit Tiertransportern wurden die überlebenden Schweine in andere Ställe gebracht.