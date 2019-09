Immobilien : 26 Immobilien bei Auktion versteigert

von dpa

01. September 2019, 13:26 Uhr

Auf einer Auktion sind am Samstag in Rostock 26 Immobilien aus Mecklenburg-Vorpommern versteigert worden. Darunter waren vor allem Grundstücke und Wohnhäuser, wie die Norddeutsche Grundstücksauktionen AG (NDGA) mitteilte. Insgesamt neun Inselimmobilien standen demnach zur Versteigerung - darunter auch eine Ferienanlage im Ostseebad Göhren, die mit einem Mindestgebot von 950 000 Euro keinen Käufer fand. Die ehemalige Volkshochschule in Bergen wechselte dagegen für 222 000 Euro den Besitzer. Auch ein Reetdachhaus auf der Ferieninsel Hiddensee wurde für 500 000 Euro versteigert.