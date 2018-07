Prozesse : 26-Jähriger wegen versuchten Totschlags vor Gericht

von dpa

31. Juli 2018, 03:44 Uhr

Wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung muss sich vom heutigen Dienstag an ein 26 Jahre alter Mann aus Schwerin vor dem Landgericht der Landeshauptstadt verantworten. Er hatte laut Anklage im Februar diesen Jahres seine um ein Jahr jüngere Schwester nach einem Streit über die Balkonbrüstung in der zweiten Etage gehoben, sie an den Füßen gepackt und dann losgelassen. Die Frau schlug auf dem gefrorenen Boden vor dem Gebäude auf und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Als die alarmierte Polizei eintraf, soll der Angeklagte erheblichen Widerstand gegen seine Festnahme geleistet haben. Für den Prozess sind fünf weitere Verhandlungstage anberaumt.