Gesundheit : 26 neue Corona-Infektionen in MV: Insgesamt 245 Betroffene

Die Zahl der nachgewiesenen Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus ist in Mecklenburg-Vorpommern bis Mittwochnachmittag (15.00 Uhr) auf nunmehr 245 gestiegen. Nach Mitteilung des Landesamts für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock waren dies 26 mehr als am Dienstag. 15 von ihnen mussten oder müssen noch im Krankenhaus behandelt werden, drei davon auf einer Intensivstation.

von dpa

25. März 2020, 18:27 Uhr

Wie das Amt weiter berichtete, wurden landesweit in sechs Laboren, die alle Corona-Tests aus den 15 Abstrichzentren in den Landkreisen und kreisfreien Städte auswerten, insgesamt bislang über 11 000 Tests analysiert.