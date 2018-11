Gastgewerbe : 270 Aussteller zur Messe GastRo in Rostock erwartet

von dpa

18. November 2018, 08:30 Uhr

270 Aussteller wollen sich von Sonntag an auf der Gastronomiefachmesse GastRo in Rostock präsentieren. Im Mittelpunkt sollen laut den Veranstaltern die Nachwuchssicherung und die sogenannte grüne Gastronomie stehen, also der bewusste Umgang mit Ressourcen, die mehrfache Verwendung von Produkten und die Nutzung smarter Küchentechnik. Rund ein Viertel aller Aussteller kommt aus Mecklenburg-Vorpommern. Geplant sind unter anderem ein Bio-Markt mit zertifizierten Produzenten und ein Markt der regionalen Produkte. Die GastRo gilt seit fast 30 Jahren als einer der größten Branchentreffs für Gastgeber im Nordosten.