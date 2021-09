Kriminalität : 28-Jähriger soll Frau bestohlen haben: Haftbefehl

Nach dem Diebstahl der Geldbörse einer 68 Jahre alten Frau in Berlin-Mitte ist gegen einen 20-Jährigen Haftbefehl erlassen worden.

Berlin | Ihm wird gewerbsmäßiger schwerer Diebstahl vorgeworfen, wie Polizei und Generalstaatsanwaltschaft am Donnerstag gemeinsam mitteilten. Der Mann war am Mittwochnachmittag dem Ermittlungsrichter vorgeführt worden, der den Haftbefehl erließ. Der 20-Jährige wird verdächtigt, am Dienstagnachmittag die 68-jährige Besucherin eines Lokals in der Kronenstraße z...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.