Gesundheit : 28 neue Corona-Infektionen in MV

In Mecklenburg-Vorpommern sind am Mittwoch 28 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert worden. Damit stieg die Gesamtzahl der Fälle seit Beginn der Pandemie landesweit auf 1333, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock mitteilte. 13 Neuinfektionen wurden im Landkreis Vorpommern-Greifswald registriert. Nach Angaben von Lagus-Sprecherin Anja Neutzling bezieht sich diese Zahl auf Dienstag und Mittwoch, da es in dem Landkreis eine Softwareumstellung gegeben habe. Dadurch seien die Zahlen am Vortag nicht übermittelt worden.

von dpa

07. Oktober 2020, 17:21 Uhr