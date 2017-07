Kriminalität : 29-Jähriger von mehreren Männern verprügelt

Ein 29-Jähriger ist in der Nacht zum Donnerstag in Schwerin von mehreren Männern verprügelt worden. Der 29-Jährige habe zunächst den mutmaßlichen Täter an einer Haltestelle aufgefordert, nicht mit einer Flasche herumzufuchteln, teilte die Polizei mit. Daraufhin rief der Tatverdächtige weitere Männer an, die gemeinsam auf den 29-Jährigen einschlugen und eintraten. Der Mann erlitt Prellungen und Hämatome im Gesicht und am Körper. Die Polizei sucht nach den Tätern.

Mitteilung der Polizei

von dpa

erstellt am 06.Jul.2017 | 08:03 Uhr