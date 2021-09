Fußball : 3. Pokalrunde: Neustrelitz gegen Torgelow Topspiel

In der dritten Runde des Fußballpokalwettbewerbs von Mecklenburg-Vorpommern ragt die Begegnung zwischen der TSG Neustrelitz und dem Torgelower FC Greif heraus.

Rostock | Das ergab die Auslosung am Montag. Der Sieger erreicht das Achtelfinale. In der NOFV-Oberliga (Staffel Nord) hatten sich beide Teams Anfang August in Torgelow mit 1:1 getrennt. Die Runde der letzten 32 Mannschaften wird am 9. und 10. Oktober ausgespielt. In einem Verbandsligaduell stehen sich der SV Warnemünde und der Malchower SV gegenüber. Für Är...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.