Kriminalität : 30 Gänse verschwinden von einer Weide: wurden sie gestohlen?

von dpa

19. November 2018, 12:37 Uhr

In Saal bei Barth (Landkreis Vorpommern-Rügen) sind 30 Bio-Gänse von einer Wiese spurlos verschwunden. Unbekannte hätten die Tiere in der Nacht zu Samstag von einem Gehöft gestohlen, auf dem tagsüber ein Bauernmarkt stattfinden sollte, teilte die Polizei am Montag mit. Der Weidezaun der Wiese sei an einer Stelle vermutlich durch Herunterdrücken beschädigt worden. Der Wert der Tiere wird den Angaben zufolge auf 1500 Euro geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen, die zwischen 1.30 Uhr und 10.30 Uhr etwas beobachtet haben oder Tipps geben können, wo die Gänse abgeblieben sind.