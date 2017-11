Notfälle : 30-Jähriger stirbt in Rostock bei Polizeieinsatz

vergrößern 1 von 1 Foto: Patrick Pleul 1 von 1

von dpa

erstellt am 10.Nov.2017 | 05:19 Uhr

Ein 30-jähriger Mann ist in Rostock bei einem Polizeieinsatz ums Leben gekommen. Die Einsatzkräfte seien am Donnerstagnachmittag zur Unterstützung einer notärztlichen Maßnahme gerufen wurde, wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte. Nach dem Eintreffen der Beamten habe der Mann in der Wohnung randaliert und Möbel aus dem Fenster geworfen. Da es nicht gelungen sei, mit dem Mann zu reden, hätten sich die Polizisten Zutritt zum Schlafzimmer verschafft. Es sei ihnen jedoch nicht gelungen, den Mann zu beruhigen. Laut Polizei traten dann plötzlich schwere gesundheitliche Probleme auf, an denen der 30-Jährige starb. Einen Selbstmord schloss die Polizei aus, machte aber sonst zunächst keine weiteren Angaben. Die Staatsanwaltschaft wolle die Todesursache durch eine Obduktion feststellen, hieß es in einer Mitteilung am Freitagmorgen.

