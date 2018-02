Energie : 30-Millionen-Euro-Aufträge für Elektrotechnikfirma SEAR

von dpa

06. Februar 2018

Das Rostocker Elektrotechnikunternehmen SEAR hat in den vergangenen Wochen Aufträge von mehr als 30 Millionen Euro gewonnen. So konnte sich SEAR den Auftrag für den Ausbau des ersten kommunalen Offshore-Windparks Trianel Borkum II in Niedersachsen sichern, wie das auf Energie- und Industrietechnik spezialisierte Unternehmen mitteilte. Im Auftrag der Smulders Projects Belgium werde SEAR 32 hochkomplexe technische Verbindungsrohre zwischen dem Offshore-Fundament und dem Windmühlenturm installieren. Die Arbeiten sollen bis Mitte dieses Jahres abgeschlossen sein.