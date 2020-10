Gesundheit : 30 neue Corona-Infektionen in MV

In Mecklenburg-Vorpommern sind am Freitag 30 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert worden. Damit stieg die Gesamtzahl der Fälle seit Beginn der Pandemie landesweit auf 1374, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock mitteilte. Im Landkreis Vorpommern-Greifswald seien die Angaben des Vortages korrigiert worden, daher betrage die Zahl derzeit 1374 und nicht 1375, sagte Lagus-Sprecherin Anja Neutzling. Am Donnerstag hatte die Gesamtzahl der Infizierten noch bei 1345 gelegen.

von dpa

09. Oktober 2020, 17:32 Uhr