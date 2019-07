Kriminalität : 300 Heuballen in Plau am See in Brand

von dpa

17. Juli 2019, 10:50 Uhr

Rund 300 Heuballen sind am Mittwochmorgen in einer Lagerhalle in Barkow bei Plau am See (Landkreis Ludwigslust-Parchim) vermutlich durch Selbstentzündung in Brand geraten. Fünf Feuerwehren aus der Region rückten zum Löschen an und holten die schwelenden Ballen aus der Halle, wie die Polizei mitteilte. Die landwirtschaftlichen Maschinen in dem mehrere hundert Quadratmeter großen Gebäude konnten demnach gerettet werden. Den Schaden schätzte die Polizei auf 10 000 Euro.