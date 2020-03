Gesundheit : 3000 MV-Betriebe beantragen Kurzarbeit wegen Corona-Krise

Rund 3000 Betriebe aus Mecklenburg-Vorpommern haben in dieser Woche angesichts der Corona-Krise Kurzarbeit beantragt. Das teilte die Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit am Freitag mit. «Insbesondere kleine und mittlere Unternehmen sind das erste Mal in Mecklenburg-Vorpommern mit Kurzarbeit konfrontiert», sagte Margit Haupt-Koopmann, Chefin der Regionaldirektion Nord. Wie viele Mitarbeiter davon betroffen sind, war zunächst unklar.

von dpa

20. März 2020, 17:53 Uhr

Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise treffen Mecklenburg-Vorpommern immer härter. Die MV Werften gaben am Freitag bekannt, dass ab Samstag an den drei Standorten Wismar, Rostock und Stralsund zunächst bis zum 19. April der Betrieb eingestellt wird. Die Werften zählen mit rund 3100 Mitarbeitern zu den größten Arbeitgebern im Nordosten.

Die Bundesagentur übernimmt bei Kurzarbeit 60 Prozent des ausgefallenen Nettolohns. Bei Arbeitnehmern mit Kind sind es 67 Prozent. Die Bundesregierung diskutiert mit Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretung, wie eine Erweiterung möglich ist.

Die Bundesagentur für Arbeit verzeichnete in der Corona-Krise bundesweit einen dramatischen Anstieg bei Anzeigen auf Kurzarbeit. In der laufenden Woche gingen demnach 76 700 Anzeigen ein, die von den Betrieben mit der Ausbreitung des Coronavirus begründet wurden.