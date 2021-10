Gesundheit : 309 Corona-Neuinfektionen und sieben Tote: Inzidenz steigt

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen in Mecklenburg-Vorpommern nimmt weiter zu und ist fast dreimal so hoch wie vor einem Jahr.

Rostock | Nach 309 nachgewiesenen neuen Ansteckungen am Mittwoch stieg die Inzidenz auf 83, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) mitteilte. Vor einer Woche betrug sie 65,4 und am 27. Oktober 2020 lag der Wert bei 31,3. Die Sieben-Tage-Inzidenz zeigt an, bei wie vielen Menschen je 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen das Coronavirus...

