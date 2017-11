Kriminalität : 33-Jährige überfallen: Verdächtige vor Haftrichter

Die mutmaßlichen Räuber, die in Rostock nach einem Überfall in einer Bankfiliale gefasst wurden, sollen am Montag einem Haftrichter vorgeführt werden. Das sagte ein Sprecher der Polizei am Morgen. Die beiden Rostocker sollen am Sonntag eine junge Frau im Stadtzentrum im Vorraum einer Bank überfallen haben, als diese gerade Geld abhob. Ihnen wird schwerer Raub vorgeworfen.