Kriminalität : 33-Jähriger gesteht Messerstecherei bei Punkfest

Die Polizei hat eine Messerstecherei mit einem lebensgefährlich Verletzten in Neubrandenburg aufgeklärt. Ein 33-Jähriger habe gestanden, Ende Juni bei der Auseinandersetzung an einem Klub der linken Szene auf das Opfer eingestochen zu haben, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Gegen ihn werde nun wegen des Verdachts des versuchten Totschlags ermittelt. Das 30 Jahre alte Opfer aus Berlin wurde notoperiert, soll aber keine schweren Folgeschäden davongetragen haben. Der Tatverdächtige habe seinerseits angegeben, er habe sich verteidigen wollen.