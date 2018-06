Verkehr : 35 Säulen für die Lastwagen-Maut in MV

von dpa

25. Juni 2018, 07:49 Uhr

An 15 Bundesstraßen in Mecklenburg-Vorpommern sollen 35 Mautkontrollsäulen vom kommenden Sonntag (1. Juli) an die Bezahlung der Straßengebühr für Lastwagen überwachen. Das teilte das Verkehrsministerium in Schwerin mit. Die rund vier Meter hohen, blau-grünen Säulen wurden in den vergangenen Wochen installiert. Sie stehen unter anderem an der B103 in Rostock-Lichtenhagen, wo an jedem Werktag im Schnitt rund 850 Lastwagen durchfahren, und an der B104 in Teterow mit rund 1300 Brummis in 24 Stunden. Weitere Standorte sind zum Beispiel an der B111 in Züssow oder an der B5 in Redefin bei Ludwigslust.