Bildung : 350 Förderschüler schaffen Berufsreife mit 10. Schuljahr

In diesem Jahr haben 350 Schüler an Lern-Förderschulen in Mecklenburg-Vorpommern nach einem freiwilligen 10. Schuljahr die Berufsreife geschafft. Damit liegt die Erfolgsquote bei rund 90 Prozent, wie das Bildungsministerium am Donnerstag in Schwerin mitteilte. Begonnen hatten das freiwillige 10. Schuljahr demnach 391 Schüler. Wegen der Schulschließungen in der Corona-Pandemie entschlossen sich laut Ministerium 14 Jugendliche, das freiwillige 10. Schuljahr zu wiederholen und sich mehr Zeit zu nehmen, um im kommenden Schuljahr die Berufsreife zu erreichen.

von dpa

02. Juli 2020, 13:48 Uhr