Unfälle : 36-Jähriger stirbt in Neubrandenburg nach Arbeitsunfall

von dpa

19. März 2020, 18:46 Uhr

Bei einem Arbeitsunfall in einem Entsorgungsunternehmen in Neubrandenburg ist ein Mann am Donnerstag ums Leben gekommen. Der 36-Jährige arbeitete an einem Lastwagen, als sich eine hydraulische Einheit aus zunächst unbekannter Ursache senkte, wie die Polizei mitteilte. Der Mann sei eingeklemmt und dabei lebensgefährlich verletzt worden. Den Angaben zufolge wurde der Mann von Feuerwehrkräften befreit und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Hier erlag er seinen schweren Verletzungen. Seine Kollegen erhielten psychologische Hilfe. Die Polizei und das Landesamt für Gesundheit und Soziales untersuchen, wie es zu dem Unfall kommen konnte.