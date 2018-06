Kommunen : 38. Hansetag in Rostock: Sieben Riesenräder am Stadthafen

von dpa

19. Juni 2018, 13:31 Uhr

Nach intensiven Vorbereitungen beginnt am Donnerstag in Rostock der 38. Hansetag. Vier Tage lang wird in der Stadt gefeiert. «Wir zeigen den Gästen aus 115 Hansestädten in 16 Nationen Rostock von seiner besten Seite», sagte Oberbürgermeister Roland Methling (parteilos) am Dienstag. Dafür wurde die Stadt in sieben Erlebnisbereiche eingeteilt, wo sich historische und moderne Kultur, Kunst, Musik und Kulinarik präsentieren können. Räumlicher Schwerpunkt werde der Neue Markt und die Kröpeliner Straße sein. Zum ersten Mal wurde ein Riesenradtreffen organisiert, insgesamt sieben Riesenräder wurden dafür rund um den Stadthafen aufgestellt. Sie können über die vier Tage hinweg kostenfrei befahren werden.