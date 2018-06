Feste : 38. Hansetag in Rostock: Uraufführung von Jubiläumskantate

Mit einer Eröffnungsfeier im Stadthafen beginnt am Donnerstag in Rostock der 38. internationale Hansetag. Er ist zentraler Bestandteil der Feierlichkeiten zum 800. Geburtstag der Stadt in diesem Jahr. Im Rahmen der Veranstaltung, zu der auch Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) erwartet wird, wird die von Karl-Heinz Wahren komponierte Jubiläumskantate uraufgeführt. Dazu spielt die Norddeutsche Philharmonie Rostock und der Opernchor des Volkstheaters Rostock. Nach Ansicht der Organisatoren wird diese Aufführung mit der großen sinfonische Besetzung mit 50 Streichern und einer großen Anzahl an Bläsern der feierliche Höhepunkt des Stadtgeburtstags sein.

von dpa

21. Juni 2018, 07:38 Uhr

Bereits um 17.30 Uhr werden sechs Handelsschiffe aus Hansestädten einlaufen und im Stadthafen entladen. Sie haben typische Waren ihrer Herkunftsstädte dabei. Es folgt unter anderem eine Flaggenparade, bei der Marinesoldaten die Flaggen der beteiligten 16 Länder tragen.

Der Hansetag dauert bis Sonntag. Dazu werden Gäste aus 115 Hansestädten in 16 Nationen in Rostock erwartet. Dafür wurde die Stadt in sieben Erlebnisbereiche eingeteilt, wo sich historische und moderne Kultur, Kunst, Musik und Kulinarik präsentieren können. Zum ersten Mal wurde ein Riesenradtreffen organisiert, insgesamt sieben Riesenräder wurden dafür rund um den Stadthafen aufgestellt. Sie können kostenfrei genutzt werden.