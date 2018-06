Feste : 38. Internationaler Hansetag: Feierlaune in Rostock

In Rostock wird gefeiert: Bei gutem Wetter und zunächst noch starkem Wind haben sich am Samstag zum 38. Internationalen Hansetag Tausende Menschen in der Innenstadt versammelt. Sie lassen sich zwischen den sieben Erlebnisbereichen treiben, in die Rostock eingeteilt wurde. Die Stimmung sei bestens, sagte Sprecherin Annika Schmied der Deutschen Presse-Agentur. Von besonderem Interesse seien die Stände von 105 Hansestädten aus 16 Nationen. Gleichzeitig verzeichneten die sieben Riesenräder, die um den Stadthafen und in der Innenstadt aufgebaut sind, einen großen Andrang.

von dpa

23. Juni 2018, 16:55 Uhr

Bei der Delegiertenversammlung der 119 in Rostock vertretenen Hansestädte am Vormittag wurde dem früheren Oberbürgermeister von Lübeck und Vormann des Städtebundes, Bernd Saxe, die Ehrenmitgliedschaft verliehen. Mit Rijssen-Holten (Niederlande) und Vyschnij Volotschjok (Russland) wurden zwei weitere Hansestädte in den nun 192 Mitglieder starken Hansebund aufgenommen. Hannover kündigte an, die Mitgliedschaft zu beantragen.