Feste : 38. Internationaler Hansetag in Rostock fortgesetzt

Bei Nieselregen ist heute in Rostock der 38. Internationale Hansetag fortgesetzt worden. Höhepunkt des Abschlusstages soll der Festumzug am Nachmittag sein. Dabei werden sich die Vertreter der teilnehmenden Hansestädte mit historischen Gewändern und Kulturgruppen präsentieren. Die Veranstalter erwarten rund 2500 Teilnehmer, die durch die Stadt zum Stadthafen zur Abschlussveranstaltung ziehen. Am Abend wird in einem offiziellen Festakt in der Stadthalle der 800. Geburtstag Rostocks gefeiert. Dazu werden Alt-Bundespräsident und Ehrenbürger Joachim Gauck sowie Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) erwartet.

von dpa

24. Juni 2018, 12:23 Uhr

Nach regnerischem Beginn am Donnerstag hatten am Freitag und Samstag Zehntausende Menschen den Weg in die Rostocker Innenstadt gefunden.