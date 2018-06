Feste : 38. Internationaler Hansetag in Rostock geht zu Ende

In Rostock geht heute der 38. Internationale Hansetag zu Ende. Nach regnerischem Beginn am Donnerstag hatten am Freitag und Samstag Zehntausende Menschen den Weg in die Innenstadt gefunden. Höhepunkt des Abschlusstages wird der Festumzug (16.00 Uhr) sein. Dabei werden sich die Vertreter der teilnehmenden Hansestädte mit historischen Gewändern und Kulturgruppen präsentieren. Die Veranstalter erwarten rund 2500 Teilnehmer, die durch die Stadt zum Stadthafen zur Abschlussveranstaltung ziehen.

von dpa

24. Juni 2018, 08:45 Uhr

Direkt im Anschluss wird in einem offiziellen Festakt (19.00 Uhr) in der Stadthalle der 800. Geburtstag Rostocks gefeiert. Dazu werden Alt-Bundespräsident und Ehrenbürger Joachim Gauck sowie Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) erwartet. Anschließend geht dort das Konzert «Karat meets Classic» über die Bühne. Die DDR-Kultband Karat wird gemeinsam mit den insgesamt sieben Orchestern Rostocks auftreten.