Unfälle : 39-Jährige kippt mit Quad um: Schwer verletzt

von dpa

14. September 2019, 15:58 Uhr

Eine 39 Jahre alte Quadfahrerin hat sich am Samstag bei einem Unfall auf Rügen schwer verletzt. Die Inselbewohnerin hatte sich nach Polizeiangaben das vierrädrige Fahrzeug ausgeliehen und war auf einem Landweg bei Garz unterwegs. In einer leichten Rechtskurve sei sie vom Weg abgekommen und umgekippt. Ein Rettungshubschrauber brachte sie mit Rückenverletzungen in ein Krankenhaus nach Greifswald.