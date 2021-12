Verkehr : 3G im Nahverkehr: „Große Mehrheit hält sich an die Regeln“

Der Innenminister zeigt sich nach dem landesweiten Aktionstag zur Kontrolle der Hygieneregeln im Nahverkehr zufrieden. Dabei hatte die Polizei die Ordnungsämter bei verstärkten Kontrollen unterstützt.

Schwerin | Fast alle Bürger in Mecklenburg-Vorpommern halten sich aus Sicht von Innenminister Christian Pegel (SPD) an die Hygieneregeln im Nahverkehr. „Landesweit wurden bei 2748 kontrollierten Personen 47 Verstöße gegen die 3G-Nachweispflicht im öffentlichen Nahverkehr festgestellt - das sind weniger als zwei Prozent“, bilanzierte er am Mittwoch in Schwerin de...

