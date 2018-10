Brauchtum : 40 000 Weihnachtssterne warten in Barth auf Auslieferung

Die ersten richtig trüben Herbsttage lenken den Blick langsam auf das Jahresende und damit auch auf die Saison der Weihnachtssterne. Einer der großen Produzenten in Mecklenburg-Vorpommern ist Nordflor Gartenbau in Barth (Landkreis Vorpommern-Rügen), wo in diesem Jahr rund 40 000 Pflanzen gezogen werden. «Es gibt sie in den verschiedensten Größen, Farben und Formen», sagte Geschäftsführerin Heike Ludwig. Selbstverständlich sei die vorherrschende Farbe rot, die ungefähr drei Viertel aller Pflanzen ausmache. Die Kunden suchten sich aber auch weiße oder zweifarbige Pflanzen aus. Ein Trend seien Herbststerne in kräftigen Pinktönen. Die Auslieferung der Pflanzen habe bereits begonnen.

von dpa

23. Oktober 2018, 14:29 Uhr

Allerdings sinke die Zahl der Pflanzen, sagte Ludwig. Es habe schon Jahre gegeben, in denen 60 000 Exemplare gezogen wurden. «Zimmerpflanzen generell erleben einen rückläufigen Trend, davon sei der Weihnachtsstern mitbetroffen», sagte Ludwig. Dies liege an der allgemeinen Veränderung des Wohnens, vermutete sie. Es gebe kaum noch kühle Ecken in den Wohnungen. «Das sind oft keine guten Bedingungen für die Pflanzen.» Für den Weihnachtsstern seien 20 Grad zu viel, vor allem möge er es nicht, über Heizungen zu stehen. Dann werfe die Pflanze die Blätter ab. Viele Menschen vergessen auch ihre Pflanze zu düngen. «Der Weihnachtsstern ist ein Vielfraß.»