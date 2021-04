Gesundheit : 40 Kitas und Schulen von Corona-Infektionen betroffen

In Mecklenburg-Vorpommern sind derzeit insgesamt 40 Schulen und Kitas von Corona-Infektionen betroffen.

Rostock | In 21 Kitas wurden insgesamt 36 Corona-Infektionen gezählt, wie aus am Dienstag veröffentlichten Daten des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (Lagus) hervorgeht. Demnach haben sich inklusive Folgefälle, also etwa Kontaktpersonen, 14 Kinder und 22 Erzieherinnen und Erzieher infiziert. An 19 Schulen sind es laut Lagus inklusive Folgefälle 21 Schüle...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.