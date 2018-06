Kommunen : 400 000 Gäste zu Hansetag erwartet

Der Städtebund «Die Hanse» feiert seit 1980 in einer der Mitgliedsstädte den Internationalen Hansetag. Heute umfasst die Gemeinschaft 190 Städte in 16 Ländern. Nun ist Rostock mit dem Feiern an der Reihe.

03. Juni 2018, 10:49 Uhr

In weniger als drei Wochen ist es soweit: Dann wird die Hansestadt Rostock Gastgeberin des 28. Internationalen Hansetags. Dazu werden vom 21. bis 24. Juni nach gegenwärtigem Stand mehr als 2000 Delegierte aus 115 Städten und 16 Nationen Europas in Rostock erwartet.

Das Treffen und die große Zahl der Teilnehmer stehe für die Fortführung der alten Traditionen in der interkulturellen Zusammenarbeit, sagte Oberbürgermeister Roland Methling (parteilos). Über die Grenzen hinweg könnten die Interessen der Städte und Länder gebündelt werden. Auch im 21. Jahrhundert habe der Begriff Hanse einen guten Klang und beinhalte die Pflege von Traditionen, Kooperationen und Engagement.

Der Hansetag ist der Höhepunkt der Feierlichkeiten zum 800. Stadtgeburtstag Rostocks in diesem Jahr, rund 400 000 Gäste werden erwartet.

Im Stadthafen werden in den Tagen des Festes fünf historische Handelsschiffe festmachen, die typische Produkte an Bord haben. Aus Lübeck komme die «Lisa von Lübeck» und aus Wismar die «Wissemara». Auch aus Holland und Estland werden Schiffe erwartet. Wie Sprecherin Annika Schmied sagte, dürfe bei der Anzahl der einlaufenden Schiffe der Hansetag nicht mit der Hanse Sail gleichgesetzt werden.

Eine der großen Attraktionen werde der Hanse-Markt auf dem Neuen Markt vor dem Rathaus und entlang der Kröpeliner Straße sein, sagte Methling. Denn dort werden Stände aufgebaut sein, die Spezialitäten aus Teilnehmerländern präsentieren.

Stolz ist der Oberbürgermeister auf das einmalige Zusammentreffen von sieben Riesenrädern, die rund um die Unterwarnow faszinierende Blicke auf acht Jahrhunderte Stadtgeschichte ermöglichen sollen. «Ich kann einzigartige Aus- und Einsichten von den Riesenrädern auf Rostocks Entwicklungsareale rund um die Warnow versprechen.» Er freue sich besonders auf die Abende, wenn die bis zu 38 Meter hohen und beleuchteten Räder im Stadt- und Osthafen, aber auch von der gegenüberliegenden Gehlsdorfer Seite aus ein einmaliges Panorama ergeben. Als Geschenk der Stadt soll das Fahren mit den Riesenrädern an allen vier Tagen kostenfrei sei. Nach dpa-Informationen entstehen der Stadt hierdurch Kosten von 100 000 Euro.