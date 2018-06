Bildung : 42 Lehrer sollen Kollegen den Umgang mit Medien beibringen

von dpa

Das Bildungsministerium sucht 42 Lehrer, die Kollegen den Umgang mit digitalen Medien beibringen sollen. Sie sollen als sogenannte medienpädagogische Multiplikatoren von Beginn des nächsten Schuljahrs an im Einsatz sein, teilte das Bildungsministerium am Montag in Schwerin mit. Gesucht wird nur unter den unbefristet angestellten Lehrern. Knapp 30 der Pädagogen sollen zudem Fortbildungen für die 11 700 Lehrer im Land anbieten. Die Maßnahme ist Teil einer bundesweiten Strategie der Kultusministerkonferenz.