Gesundheit : 43 weitere Coronafälle in MV - Sieben-Tage-Inzidenz bei 22,7

In Mecklenburg-Vorpommern zeigt die Wochen-Kurve der Corona-Neuinfektionen weiter klar nach oben.

Rostock | Wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) am Samstag mitteilte, wurden landesweit 43 neue Ansteckungen registriert. Das waren zwar 54 weniger als am Vortag, doch mehr als doppelt so viele wie am Samstag der Vorwoche. In der Folge stieg die Inzidenz auf 22,7 Infektionen je 100.000 Einwohner in sieben Tagen. Sie erreichte damit wieder das Ni...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.