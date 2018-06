Immobilien : 45 Immobilien für 2,2 Millionen Euro in Rostock versteigert

45 Immobilien aus ganz Norddeutschland sind am Wochenende in Rostock versteigert worden. Der Auktionserlös lag insgesamt bei 2,2 Millionen Euro, wie die Norddeutsche Grundstücksauktionen AG am Sonntag mitteilte. Bei den Immobilien aus Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein handelte es sich vor allem um Ein- und Mehrfamilienhäuser, Eigentumswohnungen und Grundstücke. Rund 200 Bieter und Gäste waren bei der Versteigerung am Samstag dabei.

von dpa

10. Juni 2018, 14:07 Uhr

Den höchsten Einzelauktionserlös erzielte bei der Sommerauktion eine alte Gutsanlage im Ort Mölschow auf der Insel Usedom. Der Meistbietende ersteigerte das Objekt für 459 000 Euro. Das zweithöchste Mindestgebot von 145 000 Euro für Bauland in Garz (Mecklenburg-Vorpommern) reichte für einen Besitzerwechsel. Das Objekt liegt dicht am Stettiner Haff und ist somit im Naturpark von Usedom gelegen.

Auch mehrere Bundesimmobilien wurden verkauft. Eine hohe Steigerung erfuhr ein Grundstück in Putbus mit direktem Blick auf den Greifswalder Bodden: Erst bei 128 000 Euro fiel der Hammer zum dritten Mal (Startgebot bei 18 000 Euro).

Ein Höhepunkt der Auktion war der Kauf eines etwa 1941 erbauten, oberirdischen Rundbunkers mit sieben Geschossen aus dem niedersächsischen Wilhelmshaven. Das Startgebot lag bei 19 000 Euro - er ging für 68 000 Euro weg.

Für anfänglich 79 000 Euro angeboten wurde eine zweigeschossige Villa in Brunsbüttel (Schleswig-Holstein) mit mehr als 600 Quadratmetern Nutzfläche nahe der Schleusenanlagen des Nord-Ostsee-Kanals. Das als Kulturdenkmal eingestufte Gebäude brachte 211 000 Euro ein.