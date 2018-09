Notfälle : 49-Jähriger bei Arbeiten in Biogasanlage schwer verletzt

von dpa

21. September 2018, 14:27 Uhr

Ein 49-jähriger Mann ist bei Arbeiten in einer Biogasanlage in Penzlin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) mehrere Meter in die Tiefe gestürzt und dabei schwer verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge befand sich der Mann am Freitag für Reinigungsarbeiten auf einem Rohr in etwa vier Metern Höhe als er abstürzte, wie die Polizei mitteilte. Er sei mit schweren Beinverletzungen und einem Schädelhirntrauma in ein Krankenhaus gebracht werden. Da bei der Alarmierung der Rettungskräfte zunächst auch von einem Gasaustritt die Rede war, waren auch die Feuerwehr und ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Messungen konnten den Verdacht jedoch nicht bestätigen. Erste Ermittlungen des Kriminaldauerdiensts ergaben keine Arbeitsmängel oder strafbare Handlungen am Unfallort.