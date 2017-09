Unfälle : 50 Jahre alter Arbeiter stürzt von Dach und stirbt

vergrößern 1 von 1 Foto: Patrick Seeger 1 von 1

Auf der Baustelle eines alten Speichers in Barth (Landkreis Vorpommern-Rügen) hat sich ein tödlicher Arbeitsunfall ereignet. Wie die Polizei am Montagabend mitteilte, waren tagsüber zwei Mitarbeiter eines Abbruchunternehmens im Alter von 50 und 37 Jahren auf dem Dach mit einer schweren Betonschneidemaschine tätig. Plötzlich gegen 15 Uhr habe die Dachfläche nachgegeben und die beiden Männer seien 16 Meter in die Tiefe gestürzt. Der 50-Jährige sei sofort tot gewesen. Der 37-Jährige kam schwer verletzt ins Klinikum Greifswald. Die Kriminalpolizei nahm Ermittlungen auf.

Mitteilung

von dpa

erstellt am 12.Sep.2017 | 06:02 Uhr