Archäologie : 50 Vermessungsgeräte für GPS für Freizeit-Archäologen

von dpa

04. April 2018, 11:07 Uhr

Die ehrenamtlichen Bodendenkmalpfleger in Mecklenburg-Vorpommern werden mit GPS-Geräten ausgestattet. Das Land hat 50 Vermessungsgeräte im Gesamtwert von 67 000 Euro angeschafft, wie Bildungsministerin Birgit Hesse (SPD) am Mittwoch anlässlich der Übergabe der ersten Geräte in Wismar sagte. Sie würden zur Einmessung von Grabungsflächen und archäologischen Funden benötigt. In Mecklenburg-Vorpommern sind den Angaben zufolge 148 ehrenamtliche Bodendenkmalpfleger aktiv. Ihr Engagement sei unbezahlbar, sagte Hesse. Mit den neuen Geräten solle ihre Arbeit unterstützt werden. «Sie sammeln wichtige Daten zur Fundstelle und machen eine genauere Standortbestimmung der archäologischen Schätze möglich», erklärte die Ministerin.