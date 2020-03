Agrar : 500 000 Frühblüher warten in Barth auf den Frühling

Ein Winter, der eigentlich keiner war, geht langsam zu Ende. Deutliches Zeichen des nahenden Frühlings sind die Schrebergärtner, die ihre Gärten auf Vordermann bringen.

von dpa

04. März 2020, 07:06 Uhr

Bei Nordflor Gartenbau in Barth (Landkreis Vorpommern-Rügen) warten rund 500 000 Frühjahrsblüher auf den nahenden Frühling. Dazu gehören beispielsweise rund 150 000 Primeln, 100 000 Stiefmütterchen, 100 000 Hornveilchen sowie Tausendschön, Vergissmeinnicht und verschiedene Stauden, sagte Nordflor-Betriebsleiterin Heike Ludwig der Deutschen Presse-Agentur. Sie werden an Märkte und Großhändler in Mecklenburg-Vorpommern ausgeliefert.

Die ersten Auslieferungen haben nach Angaben der Fachfrau bereits vor rund drei Wochen begonnen. «Das ist absolut unüblich», sagte Ludwig. Dies sei dem ausgebliebenen Winter geschuldet. Normalerweise starte die Frühblüher-Kampagne erst Anfang März. Den Pflanzen selbst mache das aber nichts aus. Sie würden allenfalls darunter leiden, wenn es zu einer mehrtägigen Periode mit Temperaturen deutlich unter null Grad käme.