Energie : 50Hertz mit neuer Strategie: 100 Prozent Grünstrom bis 2032

Der ostdeutsche Übertragungsnetzbetreiber 50Hertz will bis zum Jahr 2032 die gesamte Stromnachfrage im eigenen Versorgungsgebiet mit erneuerbaren Energien abdecken. «Natürlich im Durchschnitt über das Jahr, nicht zu jeder einzelnen Stunde. Das wird 2032 noch nicht klappen», sagte 50Hertz-Chef Stefan Kapferer bei der Präsentation der neuen Unternehmensstrategie. «Aber insgesamt, den gesamten Jahresverbrauch am Ende aus Erneuerbaren in unserer Regelzone abzudecken», das sei das Ziel.

von dpa

02. Juli 2020, 14:11 Uhr