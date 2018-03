Tourismus : 52. Internationale Tourismus-Börse geöffnet

Nach der Eröffnungsgala am Dienstagabend beginnt am Mittwoch (10.00 Uhr) die Internationale Tourismusbörse ITB in Berlin für die Fachbesucher. Insgesamt werden bis Freitag rund 110 000 Fachbesucher erwartet, bevor am Wochenende die Messehallen für das Publikum geöffnet werden. Im vergangenen Jahr nutzten rund 60 000 Besucher dieses Angebot. Mehr als 10 000 Aussteller aus rund 180 Ländern stellen in den weitläufigen Messehallen ihre Produkte und Dienstleistungen vor. Die ITB ist die weltweit größte Reisemesse.

von dpa

07. März 2018, 10:44 Uhr

Die 52. Internationale Tourismus-Börse (ITB) in Berlin ist geöffnet. Zum Auftakt ihres Rundgangs schnitten der Berliner Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) und Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) ein Band durch. Mecklenburg-Vorpommern ist in diesem Jahr Partnerland der ITB. Die ersten drei von fünf Messetagen sind dem Fachpublikum vorbehalten, am Samstag und Sonntag haben dann auch Privatleute Zutritt. Im vorigen Jahr kamen insgesamt 169 000 Besucher zur ITB.