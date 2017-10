Unfälle : 54-Jähriger stürzt bei Elektroarbeiten ab und stirbt

von dpa

12.Okt.2017

Ein Beschäftigter einer Baufirma ist am Donnerstag bei einem Arbeitsunfall in Krakow am See (Landkreis Rostock) ums Leben gekommen. Der 54-Jährige aus Güstrow arbeitete nach Angaben der Polizei auf einer Baustelle in 2,5 Metern Höhe an einer elektrischen Anlage, als er plötzlich das Gleichgewicht verlor und zu Boden stürzte. Trotz Wiederbelebungsversuchen starb der Mann am Unfallort. Wie es zu dem Sturz kam, werde derzeit ermittelt, hieß es. Eine Obduktion sei vorgesehen.

Pressemitteilung