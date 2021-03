Museen : 55 Millionen für Archäologisches Landesmuseum in Rostock

Das Archäologische Landesmuseum Mecklenburg-Vorpommerns soll nicht nur durch seine Ausstellungsstücke glänzen. Finanzminister Meyer verspricht einen architektonischen Hingucker, vergleichbar mit dem Guggenheim-Museum in Bilbao. Das aber hat auch seinen Preis.

Rostock | Am Warnowufer in Rostock soll innerhalb der kommenden zehn Jahre das Archäologische Landesmuseum von Mecklenburg-Vorpommern errichtet werden. Finanzminister Reinhard Meyer (SPD) und Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) unterzeichneten dazu am Montag in der Hansestadt eine Verwaltungsvereinbarung. Wie aus einer danach verbreiteten M...

