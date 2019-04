Bildung : 55 Referendare beginnen Vorbereitungsdienst

von dpa

01. April 2019, 14:55 Uhr

55 Referendare sind am Montag in ihren Vorbereitungsdienst an Schulen im Nordosten gestartet. In Schwerin erhielten sie ihre Ernennungsurkunden als Beamte auf Probe von Bildungsministerin Birgit Hesse (SPD), teilte das Ministerium am Montag mit. Erstmals sind damit Nachwuchslehrer an einem 1. April eingestellt worden. Um mehr Lehramtsabsolventen nach ihrem Studium im Land zu halten, stellt MV nun vier- statt zweimal im Jahr Referendare ein. «Bleiben Sie nach der Ausbildung bei uns», warb Ministerin Hesse. Von den 55 Neu-Lehrern werden den Angaben zufolge 19 an Gymnasien und 18 an Grundschulen ausgebildet, die restlichen verteilen sich auf Regionale und Berufsschulen sowie sonderpädagogische Stellen.