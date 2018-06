Unfälle : 56-Jährige bei Unfall in Neubrandenburg schwer verletzt

von dpa

14. Juni 2018, 05:45 Uhr

Eine 56-Jährige ist bei einem Unfall in Neubrandenburg schwer verletzt worden. Ihr Auto prallte an einer Kreuzung mit dem eines 49-Jährigen zusammen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Beide Fahrer gaben an, die Kreuzung bei grüner Ampel befahren zu haben. Nach dem Unfall am Mittwoch wurden sie ins Krankenhaus gebracht. Der Mann wurde leicht verletzt.