Kriminalität : 56-Jähriger auf Motorboot in Brand geraten

Ein 56 Jahre alter Mann ist vermutlich durch eine Explosion auf einem Motorboot schwer verletzt worden. Das Boot sei auf einem Trailer in einem Garten gewesen, teilte die Polizei Neubrandenburg mit. Ihren Angaben zufolge war der 56-Jährige an Bord, um den Zündschlüssel des vor einigen Tagen von seiner Lebensgefährtin gekauften Bootes abzuziehen. Dabei sei es zu einer Explosion gekommen, die das Boot in Brand setzte. Auch der Mann stand demnach in Flammen.

von dpa

02. Juni 2018, 16:05 Uhr

Der 56-Jährige habe es aber geschafft, in seinen Gartenteich zu springen und die Flammen an seinem Körper löschen. Dennoch musste er mit schweren Brandverletzungen in eine Spezialklinik nach Berlin geflogen werden. Nachbarn verhinderten bis zum Eintreffen der Feuerwehr mit einem Gartenschlauch das Ausbreiten des Brandes. Die Polizei ermittelt, wie es zu dem Brand gekommen ist und wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung. Der Sachschaden wurde mit rund 3500 Euro beziffert.