Verkehr : 58-Jähriger bei Lkw-Unfall verletzt: A19 gesperrt

von dpa

02. Juli 2018, 16:51 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall bei Kuchelmiß im Landkreis Rostock ist ein 58-Jähriger verletzt worden. Der Polizei zufolge war der Mann am Montagmittag mit seinem Lkw in Richtung Rostock unterwegs, als er gegen den aufgestellten Sperranhänger einer Tagesbaustelle prallte. Anschließend fuhr er auf den davorstehenden leeren Lastwagen, der in einen Straßengraben geschleudert wurde. Auch der 58-Jährige kam mit seinem Lkw von der Fahrbahn ab und blieb wenig später stehen. Der Mann wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die genauen Hintergründe des Unfalls waren zunächst unklar. Die Autobahn 19 musste in Richtung Rostock gesperrt werden. Die Polizei ging von einem Schaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro aus.