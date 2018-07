Brände : 60 000 Euro Schaden bei Brand einer Strohballenpresse

von dpa

27. Juli 2018, 10:24 Uhr

Wegen Überhitzung ist bei Feldarbeiten nahe Mestlin (Landkreis Ludwgslust-Parchim) eine Strohballenpresse in Flammen aufgegangen. Der Schaden belaufe sich auf rund 60 000 Euro, teilte die Polizei am Freitag mit. Zwei Freiwillige Feuerwehren rückten am Donnerstagnachmittag mit vier Einsatzwagen zum Löschen an. Am Feld selbst, das bereits abgeerntet war, entstand den Angaben zufolge nur geringer Schaden.