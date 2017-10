Unfälle : 60-Jähriger fährt auf Autobahn rückwärts

Mit einem Rückwärtsfahrmanöver am Autobahnkreuz Rostock hat am Samstag ein 60-Jähriger einen Unfall verursacht. Anschließend floh der Leipziger und konnte erst auf der Raststätte Walsleben (Brandenburg) von Beamten gestellt werden, wie das Polizeipräsidium Rostock mitteilte. Der Fahrer sei aus Stralsund über die A20 gekommen und habe am Kreuz Rostock auf die A19 Richtung Berlin abbiegen wollen. An einer Baustelle habe er jedoch die Abfahrt verpasst. Um sie dennoch zu nehmen, habe er seinen Wagen ein kurzes Stück zurückgesetzt. Dabei sei er mit einem nachfolgenden Auto zusammengestoßen.